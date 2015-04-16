Исправление ошибок на сайте.

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Закрыт2 заявки111 просмотров

Сайт vinkod.com.ua -

при поиске запчастей по базе Текдок http://vinkod.com.ua/catalog/ и базе запчастей ТО http://vinkod.com.ua/to/ периодически выскакивает ошибка и запчасти не находит.

Нужно решить это вопрос.

Также очень долго грузятся каталоги масел и аккамуляторов при выборе конкретного бренда.

http://vinkod.com.ua/category/motornoe-maslo-24/

http://vinkod.com.ua/category/akkumulyatoryi-69/

10 лет назад
vasjaleff
Василий 
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров