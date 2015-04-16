NodeJS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок79 просмотров

NodeJSдве задачи.

Реализация чата, для CRM

Модуль работы с Asterisk AMI для CRM

AsteriskNode.js
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров