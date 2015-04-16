Нашёл я вот такую штуку: http://codepen.io/terrymun/full/GsJli мне нужно на базе этого модуля сделать ленту фотографий с драг энд дроп подгрузкой новых фотографий (с авторизацией) так чтоб я мог пачку фоток кидать в ...