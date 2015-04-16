Сайт на платформе Jboss. Необходимо поправить на нем ошибку. Пишите стоимость вашего рабчаса.
Адаптировать платежный плагин для Joomla+DJ Classifieds
Здравствуйте
Необходимо доработать платежный плагин Joomla, а точнее в компоненте DJ Classifieds.
Если еще конкретнее - прикрутить payu к сайту, базовая структура модуля - есть.
Заявки фрилансеров
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