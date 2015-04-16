Адаптировать платежный плагин для Joomla+DJ Classifieds

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок85 просмотров

Здравствуйте

Необходимо доработать платежный плагин Joomla, а точнее в компоненте DJ Classifieds.

Если еще конкретнее - прикрутить payu к сайту, базовая структура модуля - есть.

Joomla
10 лет назад
glitchswitch
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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