Создать форму заказа на сайт на Joomla

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Прототип формы

https://www.dropbox.com/s/00ee780r1bn51ip/Screenshot%202015-04-13%2022.23.34.png?dl=0

Форма – это виджет для AMO ARM , сможете сделать по этой документации

https://developers.amocrm.ru/widgets/php_lib.php

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Joomla
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров