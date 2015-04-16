Требуется специалист для создания и внедрения приложения (онлайн магазин, занимающийся продажей fashion jewellery) для Apple Store
Написать скрипт socs/proxy бота
Необходимо разработать php скрипт socs бота для unix систем с поддержкой протоколов: http, socs4, socs5 и авторизацией по ip и/или user:pass. Proxy после запуска должен находить свободный (доступный) порт и с параметром ip:port стучать в админку (на какой-нибудь линк), с определенным интервалом.
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