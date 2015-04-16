Написать скрипт socs/proxy бота

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Необходимо разработать php скрипт socs бота для unix систем с поддержкой протоколов: http, socs4, socs5 и авторизацией по ip и/или user:pass. Proxy после запуска должен находить свободный (доступный) порт и с параметром ip:port стучать в админку (на какой-нибудь линк), с определенным интервалом.

PHP
10 лет назад
unviz
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