Внести 1 правку в калькулятор на сайте

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Завершен10 заявок214 просмотров

Сайт на HTML, на сайте калькулятор неверно считает итоговое значение. Необходимо поправить.

HTML
10 лет назад
amg360
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lunev_sergey
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Сергей сделал все качественно и быстро! Очень доволен проделанной работой. Рекомендую!
Спасибо за работу. Задача поставлена ясна и чётко, приятно работать!

Заявки фрилансеров

lunev_sergey
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад