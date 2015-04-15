Нужно сделать отправку данных из формы в БД php+MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок124 просмотра

Есть форма на сайте – два текстовых поля + форма загрузки фото + форма загрузки видео

Нужно написать скрипт, который будет записывать данные из формы в БД + отправлять на почту

Если пользователь прикрепляет через форму фото или видео – они должны сохранятся на сервере

Задача срочная

MySQLPHP
10 лет назад
samcram
Саша 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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