Нужно сделать отправку данных из формы в БД php+MySQL

Есть форма на сайте – два текстовых поля + форма загрузки фото + форма загрузки видео

Нужно написать скрипт, который будет записывать данные из формы в БД + отправлять на почту

Если пользователь прикрепляет через форму фото или видео – они должны сохранятся на сервере

Задача срочная