Поиск товаров для сайта по данным API Маркет

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Завершен2 заявки163 просмотра

Joomla 1.5.26

Для каталога http://sadovniki.by/tovaryi-dlya-doma-i-dachi.html необходимо создать поиск.

Данные из Яндекс Маркет с помощью API https://tech.yandex.ru/market/content/doc/dg/reference/services-docpage/

Просьба указать сроки и ценe.

Оплата webmoney

Joomla
10 лет назад
saitby
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
30 минут назад
10 лет назад
$100
7 дней
Вся работа была сделана быстро и качественно. Рекомендую! Рад что нашел толкового программиста.
Очень понравилось работать с Сергеем, надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
30 минут назад
10 лет назад
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Веб-программирование