Сделать баннер на сайт (как на примере)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки154 просмотра

В прикрепленном файле видно, что при заходе на сайт висит баннер (заметный)

но он ненавящивый и расположен в самом низу, его можно закрыть

сбор информации не нужен.

только встроенная ссылка => переход на страницу сайта

10 лет назад
idee1358
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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