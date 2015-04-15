Необходимо написать парсер данных с бирж. Есть биржи такие как trafficholder.com , trafficshop.com , bodyclick.net бирж много и они постоянно пополняются. На каждой бирже может быть по несколько аккаунтов. ...
Сделать баннер на сайт (как на примере)
В прикрепленном файле видно, что при заходе на сайт висит баннер (заметный)
но он ненавящивый и расположен в самом низу, его можно закрыть
сбор информации не нужен.
только встроенная ссылка => переход на страницу сайта
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