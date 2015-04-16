PHP script to email download link, XMPP Chat

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки156 просмотров

I

Необходимо разработать PHP-решение, работающее по сценарию:

1. Пользователь вводит e-mail в соответсвующее поле.

2. Снимает флажок, если не хочет подписываться на рассылку (а не хочет - не снимает).

3. Видит поп-ап сообщение в таком духе "Спасибо за скачивание, отправили вам ссылку в письме."

4. Ему на почту приходит письмо со ссылкой на скачивание файла.

II

Поставить плагин Converse.js на Wordpress и настроить, что бы работало.

http://test.beevoip.it/

PHPWordPress
10 лет назад
sheelez
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pendalf89
Борис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Отличные знания в области бек-энда. Все задачи были выполнены качественно и в срок. Рекомендую исполнителя!
Чёткая и понятная постановка задачи, своевременное предоставление всех необходимых данных для работы и оперативные ответы на вопросы, оплата точно в срок. Работать с Евгением одно удовольствие! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

pendalf89
Борис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад