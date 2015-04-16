PHP script to email download link, XMPP Chat

I

Необходимо разработать PHP-решение, работающее по сценарию:

1. Пользователь вводит e-mail в соответсвующее поле.

2. Снимает флажок, если не хочет подписываться на рассылку (а не хочет - не снимает).

3. Видит поп-ап сообщение в таком духе "Спасибо за скачивание, отправили вам ссылку в письме."

4. Ему на почту приходит письмо со ссылкой на скачивание файла.

II

Поставить плагин Converse.js на Wordpress и настроить, что бы работало.

http://test.beevoip.it/