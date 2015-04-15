Flash - Фронтенд приложения для соц.сети

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка176 просмотров

Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры!

Проекту требуется исполнитель для создания flash фронтенда приложения для ВК. "Покер, Техасский холдэм".

Работа "проектная", но возможно дальнейшее обсуждение постоянного сотрудничества.

Краткое описание проекта:

- делаем только фронтенд (визуализацияю). Дизайн будет предоставлен

- Сервер-сайд приложения, так называемое "фронтенд-апи" (+связь с ВК-АПИ, + связь с покер-сервером) - будет предоставлено

- АПИ для реализации (визуализации) игры в покер (лобби и стол) - будет предоставлено

- работа в команде, все комментарии и текущие наработки будут переданы

Ждем от вас предложение по срокам и стоимости (еще раз обратите внимание - речь идет чисто о ВИЗУАЛИЗАЦИИ, разработке фронт-енда приложения).

10 лет назад
BryanNN
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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