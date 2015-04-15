Есть дизайн сайта необходимо Перенести старый сайт (друпал) на новый дизайн (битрикс) сам сайт: www.mansarda50.ru
Flash - Фронтенд приложения для соц.сети
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры!
Проекту требуется исполнитель для создания flash фронтенда приложения для ВК. "Покер, Техасский холдэм".
Работа "проектная", но возможно дальнейшее обсуждение постоянного сотрудничества.
Краткое описание проекта:
- делаем только фронтенд (визуализацияю). Дизайн будет предоставлен
- Сервер-сайд приложения, так называемое "фронтенд-апи" (+связь с ВК-АПИ, + связь с покер-сервером) - будет предоставлено
- АПИ для реализации (визуализации) игры в покер (лобби и стол) - будет предоставлено
- работа в команде, все комментарии и текущие наработки будут переданы
Ждем от вас предложение по срокам и стоимости (еще раз обратите внимание - речь идет чисто о ВИЗУАЛИЗАЦИИ, разработке фронт-енда приложения).
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