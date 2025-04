Исправление ошибок сайта на vps

Ситуация такая: была задача перенести сайт с одного vps сервера на другой. Исполнитель перенес сайт но на нем возникла ошибка и он не работает. Сайт использует pgsql и yii framwork. Предведущий исполнитель сказал что базу настроил а фреймворк он настроить не может.

Задача состоит в следующем, нужно полностью настроить работу сайта чтобы он работал так же как и на старом сервере.

Пишите вашу цену и сроки.

код ошибки

Parse error: syntax error, unexpected 'else' (T_ELSE) in /home/admin/web/new-offers.info/public_html/protected/views/actions/list.php on line 176