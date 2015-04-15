Дописать проект начисление по млм (сайт писался на opencart) Тз вышлю по запросу. Тз во вложении. Жду на Ваши предложения
Исправление ошибок сайта на vps
Ситуация такая: была задача перенести сайт с одного vps сервера на другой. Исполнитель перенес сайт но на нем возникла ошибка и он не работает. Сайт использует pgsql и yii framwork. Предведущий исполнитель сказал что базу настроил а фреймворк он настроить не может.
Задача состоит в следующем, нужно полностью настроить работу сайта чтобы он работал так же как и на старом сервере.
Пишите вашу цену и сроки.
код ошибки
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