Программинг лендинга с небольшим каталогом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок136 просмотров

Нужно и верстка и программинг, движок любой, хоть cms, хоть самопись, главное, чтобы работало.

Оплата по завершению проекта.

Нужны сроки и сумму за которую возметесь, на допвопросы готов ответить

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров