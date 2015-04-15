Нужно закодировать, сделать обфускацию Ioncube+Zend Ниже приведен пример на скриншоте, так закодирован движок gamepl v6
Программинг лендинга с небольшим каталогом
Нужно и верстка и программинг, движок любой, хоть cms, хоть самопись, главное, чтобы работало.
Оплата по завершению проекта.
Нужны сроки и сумму за которую возметесь, на допвопросы готов ответить
Заявки фрилансеров
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