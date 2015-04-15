Внести пару корректировок на сайт

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Описываю эти пару корректироок:

1) Есть выпмадающее меню, на айфоне оно чего-то не выпадает.

2) есть еще одно меню мобильное выпадающее при клику, нужно сделать чтобы при выпаданиименю скрывался контент весь (он находится в одном блоке)

10 лет назад
ivandobychin
Иван 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров