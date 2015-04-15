Требуется доработка сайта. Сайт - http://rb-novosib.ru/ (лэндинг) Требуется изменить таймер на сайте и сделать форму заказа. Подробнее в приложенном задании. Сроки и бюджет: По срокам – рассчитываю на 3-4 ...
Реализовать проект на php + нейронные сети
Приветствую требуется человек хорошо разбирающийся в php и нейронные сети.
Суть задачи, нужно реализовать разгадывание капч от яндекса и гугла на php в идеале через нейронные сети, но можно например и через OCR главное, чтобы % распознавания был более 90%.
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