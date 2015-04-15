Реализовать проект на php + нейронные сети

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

Приветствую требуется человек хорошо разбирающийся в php и нейронные сети.

Суть задачи, нужно реализовать разгадывание капч от яндекса и гугла на php в идеале через нейронные сети, но можно например и через OCR главное, чтобы % распознавания был более 90%.

PHP
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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