Реализовать проект на php + нейронные сети

Приветствую требуется человек хорошо разбирающийся в php и нейронные сети.

Суть задачи, нужно реализовать разгадывание капч от яндекса и гугла на php в идеале через нейронные сети, но можно например и через OCR главное, чтобы % распознавания был более 90%.