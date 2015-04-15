Есть сайт. Он предоставляет выписки по интересующим нас объектам. В момент предоставления выписки, требует ввести логин пароль (они есть). Но что не удобно. Если искать много объектов (500, к примеру), много рутинной работы.

Хочется: загнать файл с номерами объектов на вход, на выходе получить список файлов с выписками.

в скринах доп. информация

https://www.dropbox.com/s/wsezqrhja44y2zn/site.docx?dl=0

В идеале хотелось бы обычное desktop приложение, с несколькими кнопками: 1) загрузить файл с номерами 2) указать директорию сохранения готовых файлов, загруженных с сайта. 3) "Go"

Это возможно?