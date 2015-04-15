С сайта идет выгрузка прайс листа, в документ xls, нужна обратная загрузка на сайт, этого же прайса, после например массового изменения цен, и соответствующее изменение на всех страницах. CMS самописная, простая. ...
Получить список файлов с выписками
Есть сайт. Он предоставляет выписки по интересующим нас объектам. В момент предоставления выписки, требует ввести логин пароль (они есть). Но что не удобно. Если искать много объектов (500, к примеру), много рутинной работы.
Хочется: загнать файл с номерами объектов на вход, на выходе получить список файлов с выписками.
в скринах доп. информация
https://www.dropbox.com/s/wsezqrhja44y2zn/site.docx?dl=0
В идеале хотелось бы обычное desktop приложение, с несколькими кнопками: 1) загрузить файл с номерами 2) указать директорию сохранения готовых файлов, загруженных с сайта. 3) "Go"
Это возможно?
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