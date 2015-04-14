Joomla 3.3: настройка шаблона + доработки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

Есть сайт на Joomla 3.3 с установленным шаблоном - kkt.tsybulkin.ru

Нужна его настройка и доработка. Все текущие задачи в файле "Задачи 01.docx"

Готов обсудить все вопросы письмом или голосом.

Прошу указать примерную стоимость указанного списка работ, сроки и этапы оплаты.

Joomla
10 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров