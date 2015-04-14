Необходимо сделать страничку на php для добавления данных в БД.
Joomla 3.3: настройка шаблона + доработки
Есть сайт на Joomla 3.3 с установленным шаблоном - kkt.tsybulkin.ru
Нужна его настройка и доработка. Все текущие задачи в файле "Задачи 01.docx"
Готов обсудить все вопросы письмом или голосом.
Прошу указать примерную стоимость указанного списка работ, сроки и этапы оплаты.
Заявки фрилансеров
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