Страница добавления данных в БД php

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок185 просмотров

Необходимо сделать страничку на php для добавления данных в БД.

PHP
10 лет назад
neruss
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров