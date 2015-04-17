Подключить форму

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок226 просмотров

Есть ленд vania.imgroot.co/kalian/index.html

Надо подключить форму отправки на мыло с валидацией.

Все должно происходить на главной без переброски на другую страницу

10 лет назад
swetoiz
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

WalTik
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$5
2 дня
Выполнил работу согласно с требованиями
Хороший заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

WalTik
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад