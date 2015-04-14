Перевод некоторых элементов сайта

Здравствуйте! Суть проблемы в следующем: при выборе английской версии сайта и открытии раздела accommodation и при нажатии на картинку с номером открывается страница с ошибкой. В админке (прикрепленный файл) при нажатии просмотреть запись все правильно открывается. А с сайта когда кликать, сбой. Нужно, что бы все варианты размещения открывались корректно (как при выборе русского языка). Сайт http://newday-spb.com/ на wordpress