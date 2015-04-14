Есть два экземпляра Битрикса: головной сайт (редакция Бизнес) – kippsb.ru сайты дилеров (редакция Старт) – kipmsk.ru, ark5.ru Задача состоит в поддержании в актуальном состоянии каталогов продукции на ...
Необходимо настроить парсинг
Существует сервис съема позиций (у них на сайте есть API) с помощью которого мы снимаем позиции для наших клиентов.
Необходимо настроить парсинг из этого сервиса на наш сайт всех проектов (для каждого на нашем сайте будет отдельная страница) и их содержимого (название сайта, каждое ключевое слово, позиция этого слова в ПС) и вывести на нашем сайте только те позиции по каждому проекту, которые например находятся в ТОП5 или ТОП10 (дизайн и верстка с нас)
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