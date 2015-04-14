Существует сервис съема позиций (у них на сайте есть API) с помощью которого мы снимаем позиции для наших клиентов.

Необходимо настроить парсинг из этого сервиса на наш сайт всех проектов (для каждого на нашем сайте будет отдельная страница) и их содержимого (название сайта, каждое ключевое слово, позиция этого слова в ПС) и вывести на нашем сайте только те позиции по каждому проекту, которые например находятся в ТОП5 или ТОП10 (дизайн и верстка с нас)