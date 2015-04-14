Разработка с использованием Angular.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок125 просмотров

Для проекта необходимо реализовать на Angular.js функционал раздела для заказа еды (верстка под мобильное устройство). Уже есть реализованный функционал, необходимо его доработать.

К заданию приложено задание которое необходимо выполнить.

На вопросы отвечу.

10 лет назад
ozed
Олег 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Починить сайт на ZendFramework

    Проблема проста, после переноса сайта работада.рф с хостинга masterhost на VPS перестал работать внутренний функционал. Возможно пути поменять в скриптах, может еще что. В общем разобраться, чтобы работало. До переноса, все работало отлично.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка компоненты соцсети

    $350

    Доработка компоненты соцсети Нужен специалист, имеющий хороший опыт работы с компонентой соц.сети Jomsocial. Нужна как ее внешняя кастомизация, так и доработка некоторых функций.Список работ довольно большой., или лично – если ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Meteor.js – Добавть кнопку "сгенерировать случайную комнату"

    Добавть кнопку "сгенерировать случайную комнату" посмотрите апп здесь fourrandomwords.com/ он работает следующим способом, вы с другом выбираете четыре слова, которые являются ...

    GitHTMLJavaScriptMongoDB
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • ZendFramework 1.11

    moi-talanty.ru/ ZendFramework 1.11 – сайт написано на этом, нужно изменить оформление страницы заявки в админке, все в файле ниже. бюджет готовы обсудить

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автоматическое размещение объявлений

    Необходимо сделать специальную форму встроенную в сайт при заполнении которой можно будет автоматически размещать объявления, после предварительного утверждения, одним кликом сразу на всех сайтах, которые будут отображаться в списке, список можно будет корректировать. Речь идет ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки сайта на Drupal

    Нужно разобраться в причине и восстановить стандартную загрузку файлов в ноду. После тщетных попыток одного фрилансера установить ckeditor перестала работать стандартная загрузка файлов. (bitcache, RDF, fileframework) интересует сроки и стоимость решения ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Аякс корзина для tecdoc

    tecdoc совмещен с opencart, товары из него в корзину попадают, все хорошо. Хотелось бы теперь сделать так что страница не перезагружалась и всплывало опенкартовское стандартное сообщение что товар добавлен в корзину. Прошу в ...

    Opencart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад