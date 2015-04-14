Проблема проста, после переноса сайта работада.рф с хостинга masterhost на VPS перестал работать внутренний функционал. Возможно пути поменять в скриптах, может еще что. В общем разобраться, чтобы работало. До переноса, все работало отлично.
Разработка с использованием Angular.js
Для проекта необходимо реализовать на Angular.js функционал раздела для заказа еды (верстка под мобильное устройство). Уже есть реализованный функционал, необходимо его доработать.
К заданию приложено задание которое необходимо выполнить.
На вопросы отвечу.
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