ZendFramework 1.11

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Закрытнет заявок137 просмотров

moi-talanty.ru/

ZendFramework 1.11 – сайт написано на этом, нужно изменить оформление страницы заявки в админке, все в файле ниже.

бюджет готовы обсудить

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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