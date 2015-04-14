Аякс корзина для tecdoc

tecdoc совмещен с opencart, товары из него в корзину попадают, все хорошо. Хотелось бы теперь сделать так что страница не перезагружалась и всплывало опенкартовское стандартное сообщение что товар добавлен в корзину.

Прошу в откликах на проект не писать шаблонных «Здравствуйте, я все могу, когда приступим?». Пишите по существу – как стали бы реализовывать, какие сложности видите, сколько по деньгам и по времени надо. Такие отклики будут рассматриваться В ПЕРВУЮ очередь.

Без предоплат, оплата по факту сделанной работы.