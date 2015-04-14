Скрипт автоклика по кнопке во фрейме

Здравствуйте, необходимо реализовать скрипт, который бы автоматически подписывал посетителя на группу вконтакте, то есть автоматом жал кнопку "подписаться". На сколько я знаю, то что мы видим на сайте, просто iframe а сама кнопка находится на удаленном ресурсе, в чем собственно и состоит проблема. Поэтому нужно что-то вроде клика по координатам или возможно есть другие решения.

P.S. Я осведомлен о том, что подобного рода действия приведут не только к бану группы но и к санкциям со стороны поисковых систем, данная задача является лишь частью другого проекта, а я лишь посредник в его реализации, поэтому о гуманности данных действий прошу не писать. Так же просьба указывать предполагаемый бюджет.