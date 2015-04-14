Opencart 1.5.5.1 Есть модуль формирующий каталог товаров в формате yml. http://fishing-trade.com/index.php?route=feed/yandex_market 1) Нужно сделать что бы в каталог выгружались все категории и подкатегории. 2) Добавить ...
Скрипт автоклика по кнопке во фрейме
Здравствуйте, необходимо реализовать скрипт, который бы автоматически подписывал посетителя на группу вконтакте, то есть автоматом жал кнопку "подписаться". На сколько я знаю, то что мы видим на сайте, просто iframe а сама кнопка находится на удаленном ресурсе, в чем собственно и состоит проблема. Поэтому нужно что-то вроде клика по координатам или возможно есть другие решения.
P.S. Я осведомлен о том, что подобного рода действия приведут не только к бану группы но и к санкциям со стороны поисковых систем, данная задача является лишь частью другого проекта, а я лишь посредник в его реализации, поэтому о гуманности данных действий прошу не писать. Так же просьба указывать предполагаемый бюджет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
1. Есть сайт amhs.com.ua/ на нем не работает обратная связь когда ставишь почту gmail , когда ставишь ukr.net то обратная связь работает 2. Сделать не две колонки а 4 – http://amhs.com.ua/rus/catalog/114/pg/2/ ...Закрыт10 лет назад
- $20
Здравствуйте! Основной скрипт можно взять из открытых источников, например http://mobiledetect.net Условия которые должны выполняться: 1. Если человек зашел с мобильного на сайт или любой поддомен он редиректится на мобильную версию. Она одна ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Есть сайт http://www.acmespb.ru/3809066.php Нужно заново переписать имеющийся функционал поиска товаров и их заказа (проще, чем править ошибки). Перенести корзину в правую колонку Сделать выпадающие списки в форме поиска связанными (связки дадим) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать PHP REST api бекенд на ПХП для работы с мобильным приложением. Вкратце: 1. Регистрация пользователей. 2. In-App Purchase. 3. Гео поиск. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Задача: создать сайт-одностраничник с якорями-переходами с кнопок в меню на подразделы сайта на английском языке (материалы предоставляет заказчик). Продукт: маркетинговые исследования Дизайн: шаблонный Целевая аудитория: представители маркетинговых компаний за ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Исходные данные: Сайт каталог - на каждой странице: название магазина + картинка (логотип) и текст описания. Всего порядка 1800 страниц. Что требуется: 1. Скачать все логотипы, переименовать файлы изображений в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Определенную категорию статей wordpress требуется закрыть. Получение доступа организовать через оплату макс.возможными способами (точно хотелось бы видеть смс, вебмани..) Сайт для жителей Украины.Закрыт10 лет назад
Есть сайт на WordPress. Нужно сделать кнопку чата, при нажатии которой открывается окно чата и на сервере создаётся пользователь Jabber (без регистрации: нажал кнопку чат, возможно ввёл ник и дальше сообщение). Дальше ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сегодня 14 Апреля, Вторник По договоренности1 предложение Поправить верстку на сайте Нужно поправить верстку на сайте potolkyy.ru. Так же нужно исправить меню в сайдбаре на главной должно быть меню полезная информация( ...Закрыт10 лет назад