Доработать сайт

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По договоренности1 предложение Поправить верстку на сайте

Нужно поправить верстку на сайте potolkyy.ru.

Так же нужно исправить меню в сайдбаре на главной должно быть меню полезная информация( Полезная информация,Таблица сравнения материалов,Калькуляторы расходов,Вопрос-ответ,Ремонт, уход и эксплуатация,Освещение), меню есть в админке.

Так же исправить выпадающее меню(аккордеон) на других страницах, должны выводиться рубрики и подрубрики, данное меню тоже есть в админке

Последние добавленные компании- это 2 горизонтальных блока на ширину страницы БЛОКА НА ШИР СТР. – СЛЕВА – ЛОГОТИП, СПРАВА – ОПИСАНИЕ.

Нужно исправить на странице города, например potolkyy.ru/category/comp..., если есть отзывы, то должны отображаться кол-во отзывов, если еще нет должна быть кнопочка написать отзыв.

На этих же страницах нужно исправить постраничную навигацию.

Так же проверить, почему при ошибке( нажатии ctrl+Enter) на почту приходит текст не русский.

На статьях выпадающее меню обратная связь и подписаться на новости сайта сделать выпадающем при нажатии.

На странице компании, для акции сделать определенное поле, выделив его, например как здесь www.stroimrostov.ru/catal..., также сделать между столбцами расстояния и оформить 3-й столбец(Сверху акция( данное поле нужно выделить если акции нет, то надпись Информация о действующих акциях компании не представлена, далее Написать компании, ниже скачать прайс 1,2,3 ( загрузить есть возможность 3 прайса). Ниже кнопочка СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ( сейчас ссылки у написать компании и сделать заказ сделаны неправильно)

Жду Ваших предложений. Верстка должна остаться адаптивной.