Изменение дат на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок172 просмотра

Нужно подменить даты в объявлениях, и форуме на более свежие, не позднее последних 3 месяцев.

Через некоторое время нужно будет все вернуть как было.

Укажите цену.

10 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Все в соответствии с техническим заданием. Рекомендую.
Спасибо за предоставленный проект! Всегда рад помочь!

Заявки фрилансеров

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад