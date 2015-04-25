Здравствуйте! Имеется форма сбора контактов http://www.gallopercrm.ru/ru/download/dw.php. При нажатии кнопки "Скачать" происходит вызов файла sub.php (файл во вложении). Необходимо подкорректировать блок файла sub.php http://prntscr.com/6tir79 так, чтобы при нажатии кнопки (при ...
Изменение дат на сайте
Нужно подменить даты в объявлениях, и форуме на более свежие, не позднее последних 3 месяцев.
Через некоторое время нужно будет все вернуть как было.
Укажите цену.
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