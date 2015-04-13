Доработка формы сбора контактов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка230 просмотров

Здравствуйте!

Имеется форма сбора контактов http://www.gallopercrm.ru/ru/download/dw.php. При нажатии кнопки "Скачать" происходит вызов файла sub.php (файл во вложении).

Необходимо подкорректировать блок файла sub.php http://prntscr.com/6tir79 так, чтобы при нажатии кнопки (при успешной регистрации) происходила переадресация на заданную страницу http://www.gallopercrm.ru/ru/download/success.php.

Файл sub.php во вложении.

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Срок исполнения.

2. Стоимость.

10 лет назад
KozlovB2B
Владимир 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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