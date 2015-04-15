Добавить простую форму, WordPress

На сайте надо на одной из страниц добавить простенькую форму отправки.

поле 1: Введите сумму пожертвования

поле 2: кнопка "Оплатить"

ВСЕ.

при нажатии на кнопку оплатить пока ничего не должно происходить. Чуть позже будет подписан договор с платежным агрегатором net2pay, и кнопка будет вести на оплату через их форму.

Надо сделать сегодня. Оплата 20 апреля.