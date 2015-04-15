Добавить простую форму, WordPress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка83 просмотра

На сайте надо на одной из страниц добавить простенькую форму отправки.

поле 1: Введите сумму пожертвования

поле 2: кнопка "Оплатить"

ВСЕ.

при нажатии на кнопку оплатить пока ничего не должно происходить. Чуть позже будет подписан договор с платежным агрегатором net2pay, и кнопка будет вести на оплату через их форму.

Надо сделать сегодня. Оплата 20 апреля.

WordPress
10 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aragot
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Большое спасибо Денису за супер оперативную реализацию задачи! Постоянно был на связи, задавал грамотные вопросы, подсказывал. Все очень понравилось! Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

aragot
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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