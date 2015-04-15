Сайт недвижимости на модиксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки131 просмотр

Нужно сделать каталог на модиксе, тематика недвижимость, верстка вся есть, тз также подготовлено. Основной функционал это фильтр. Цена вопроса - 10К, срок 2-2,5 недели.

10 лет назад
Vasenkin
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров