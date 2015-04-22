Почистить сайты от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок116 просмотров

Есть аккаунт на американском хостинге HostMonster

Сегодня с утра получили письмо, что на всем аккаунте обнаружили вредоносный код, включая фишинг. Поэтому заблокировали его полностью. Ни на один сайт войти нельзя.

Мы почистили немного удалив ненужные старые сайты, но это не помогло, их поддержка пишет что все равно все еще все заражено, то-есть все папка public_html со всеми сайтами внутри (включая все бэкапы)

Нужна помощь хорошего спеца, который все это вычистит. Пишите только под проектом и только если вы сможете помочь, новичков, просьба не беспокоить. Нужно все очень срочно!

10 лет назад
bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
Павел хороший специалист. Уже в который раз выручает в подобных ситуациях. Знает что нужно делать и делает это быстро и качественно. Могу рекомендовать всем.
Рад был снова помочь с проблемой. Работой с Евгением очень доволен, как всегда.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад