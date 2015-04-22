Нужен знаток javascript, coffescript, meteor js, node js для доработки сайта связанного со Steam api. Основная работа над проектом уже выполнена, вам нужно только устранить некоторые баги. - Цена ~4 000р - От ...
Почистить сайты от вирусов
Есть аккаунт на американском хостинге HostMonster
Сегодня с утра получили письмо, что на всем аккаунте обнаружили вредоносный код, включая фишинг. Поэтому заблокировали его полностью. Ни на один сайт войти нельзя.
Мы почистили немного удалив ненужные старые сайты, но это не помогло, их поддержка пишет что все равно все еще все заражено, то-есть все папка public_html со всеми сайтами внутри (включая все бэкапы)
Нужна помощь хорошего спеца, который все это вычистит. Пишите только под проектом и только если вы сможете помочь, новичков, просьба не беспокоить. Нужно все очень срочно!
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