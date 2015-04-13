Требуется создать законченный сервис парсинга нескольких веб-источников. На первичном этапе это:

- fedresurs.ru/

- www.reestr-zalogov.ru/

Сервис должен представлять из себя законченный продукт, который требуется запустить на выделенном VPS. Обращение к сервису должно происходить через WSDL (SOAP) запросы, в которых будут передаваться необходимые параметры для поиска (сайт-цель парсинга, параметры контрагента). Сервис должен отпарсить требуемый ресурс и в реальном времени вернуть результаты запроса.

После разработки потребуется поддержка, в случае каких-либо изменений в парсинге, а также доработка с добавлением новых источников.

Высылайте свои предложения с ценами. Бюджет обсуждаем.