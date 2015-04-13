На сайте http://dess86.tmweb.ru/ нужно заменить или доработать слайдер: Слайдер должен листать так, как здесь: http://s-d-g.ru/ Как вы видите на слайдере отображается помимо первого слайда, еще часть второго слайда (под серым фоном). ...
Переделка модуля оплаты для VirtueMart CMS Joomla
Требуется переделать модуль оплаты Onpay.ru для компонента интернет-магазина VirtueMart 2.х.х. CMS Joomla 3.0 http://onpaysolutions.ru/joomla-virtuemart-payment-module/ для старой версии VirtueMart 1.9 CMS Joomla 1.5
Прошу в откликах на проект не писать шаблонных «Здравствуйте, я все могу, когда приступим?». Пишите по существу – как стали бы реализовывать, какие сложности видите, сколько по деньгам и по времени надо. Такие отклики будут рассматриваться В ПЕРВУЮ очередь.
Без предоплат, оплата по факту сделанной работы.
Заявки фрилансеров
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