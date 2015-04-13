Переделка модуля оплаты для VirtueMart CMS Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется переделать модуль оплаты Onpay.ru для компонента интернет-магазина VirtueMart 2.х.х. CMS Joomla 3.0 http://onpaysolutions.ru/joomla-virtuemart-payment-module/ для старой версии VirtueMart 1.9 CMS Joomla 1.5

Прошу в откликах на проект не писать шаблонных «Здравствуйте, я все могу, когда приступим?». Пишите по существу – как стали бы реализовывать, какие сложности видите, сколько по деньгам и по времени надо. Такие отклики будут рассматриваться В ПЕРВУЮ очередь.

Без предоплат, оплата по факту сделанной работы.

Joomla
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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