Плагин/скрипт быстрого заказа. CMS:NopCommerce. Поля: имя/тел/емайл

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Нужно сделать плагин быстрого заказа. CMS NopCommerce.

Можно сделать на PHP.

В карточке товара рядом с кнопкой КУПИТЬ должна быть кнопка "Купить в 1 клик". При нажатии на вторую кнопку должно появляться модальное окно с полями... В модальном окне должны быть след. поля: ФИО/Телефон/Эл. почта/Сообщение/кнопка ОТПРАВИТЬ.

После отправления на мою почту должны приходить запросы (вся введённая инфа) с указанием страницы (товара), с которой написали.

О цене договоримся при личной переписке.

Спасибо!

PHP
10 лет назад
gilfanov
Зафар 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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