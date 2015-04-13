Требуется перенести интернет магазин на другую cms.
Плагин/скрипт быстрого заказа. CMS:NopCommerce. Поля: имя/тел/емайл
Нужно сделать плагин быстрого заказа. CMS NopCommerce.
Можно сделать на PHP.
В карточке товара рядом с кнопкой КУПИТЬ должна быть кнопка "Купить в 1 клик". При нажатии на вторую кнопку должно появляться модальное окно с полями... В модальном окне должны быть след. поля: ФИО/Телефон/Эл. почта/Сообщение/кнопка ОТПРАВИТЬ.
После отправления на мою почту должны приходить запросы (вся введённая инфа) с указанием страницы (товара), с которой написали.
О цене договоримся при личной переписке.
Спасибо!
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