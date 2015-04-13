Плагин/скрипт быстрого заказа. CMS:NopCommerce. Поля: имя/тел/емайл

Нужно сделать плагин быстрого заказа. CMS NopCommerce.

Можно сделать на PHP.

В карточке товара рядом с кнопкой КУПИТЬ должна быть кнопка "Купить в 1 клик". При нажатии на вторую кнопку должно появляться модальное окно с полями... В модальном окне должны быть след. поля: ФИО/Телефон/Эл. почта/Сообщение/кнопка ОТПРАВИТЬ.

После отправления на мою почту должны приходить запросы (вся введённая инфа) с указанием страницы (товара), с которой написали.

О цене договоримся при личной переписке.

Спасибо!