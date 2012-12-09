[b]Есть CMS, на котором работает интернет-магазин. Используются IIS + ASP.NET MVC + MSSQL, всё это расположено на Windows VPS. Нужно создать плагин или же просто внедрить управление остатками товаров, закупки, приёмки, поставщики, отчёты продаж и количество ...
- $1000Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
[b]Нужно установить приложение, которое работает на NodeJS + MongoDB на купленный VPS сервер и привязать скрипт на мой домен. Также объяснить, как включать и выключать приложение, перезагружать и т. п. Все данные сервера предоставлю. Ссылка на приложение: [url=https://cezerin.org/]https://cezerin.org/[/url] GitHub: [url=https://github.com/cezerin2]https://github.com/cezerin2[/url][/b]Системное администрирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Добрый день. Мне нужен хороший, опытный и надёжный программист для разработки чата используя Node.JS + sockets. Требуется отличное знание JavaScript, HTML, CSS, Node.JS. Другие языки не предлагать. Макет самого чата готов в виде примера, писал сам (HTML, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать плагин быстрого заказа. CMS NopCommerce. Можно сделать на PHP. В карточке товара рядом с кнопкой КУПИТЬ должна быть кнопка "Купить в 1 клик". При нажатии на вторую кнопку должно появляться модальное окно с полями... В ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Очень хочу сделать чат наподобие: https://nekto.me/chat/ Нужно добавить выбор местонахождения человека (страна, город). И еще возможность общения текстом, голосом, по видео (по тем же параметрам поиска).Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать аналог сайта: OMEGLE.com — Только текстовой функционал, текстовое общение, вопросы. + Сделать звуковое оповещение при получении сообщений. + Всё должно быть в AJAX. + При всяких загрузках/коннектах адрес сайта должен оставаться таким же. Примерный дизайн есть (написан ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
В общем, нужно сделать аналог сайта: omegle.com Общение по всему миру. АНАЛОГ: omegle.com Чистый дизайн (дизайн могу сам примерный написать).Никаких кряков и баг. На русском языке.Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать чистый скрипт под аналог сайта: OMEGLE.com Все те же функции и опции. На Русском языке. Примерный дизайн уже есть мною написанный.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт: ZAF.su В футере есть 4 пункта информации. В пункте "Универсальный магазин ZAF" нужно сделать вывод информации как в описаниях товаров например тут (на наешм же сайте): http://zaf.su/index.php?route=product/product&product_id=182 (подпункты формы вывода информации: Описание, Характристики, Отзывы) Соответственно, нужно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно сделать рабочую доску объявлений по продаже книг б/у. Реализовать это нужно на: ZAF.su/knigi Там есть примерный дизайн добавления самого объявления. Нужно довезти его до работоспособности. Схема такая: Посетитель заходит на сайт - ему нужно купить или ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно сделать качественую, рабочую доску объявлений по недвижимости. Нужно интегрировать скрипт на сайт: ZAF.su/realty Доска объявлений задумывается с оплатой вип-объявлений. Нужно чтоб доска была простой и главное рабочей. Никаких других форумов и блогов не требуется. Желательно чтоб ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад