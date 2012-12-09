gilfanov

Зафар gilfanov

 
30 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Siberia web — команда профессионалов и опытных веб-программистов.

Siberia web — команда профессионалов и опытных веб-программистов.

HTML5 | PHP | ASP.NET MVC | Node.JS | JavaScript | Java | MySQL | Jquery | CSS3 | Yii | AJAX | API

PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxJavaYiiNode.jsASP.NET
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Реализовать учёт товаров на ASP.NET MVC + MSSQL

    $1000

    [b]Есть CMS, на котором работает интернет-магазин. Используются IIS + ASP.NET MVC + MSSQL, всё это расположено на Windows VPS. Нужно создать плагин или же просто внедрить управление остатками товаров, закупки, приёмки, поставщики, отчёты продаж и количество ...

    ASP.NET
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Установить приложение (NodeJS + Express + MongoDB) на VPS сервер

    $5

    [b]Нужно установить приложение, которое работает на NodeJS + MongoDB на купленный VPS сервер и привязать скрипт на мой домен. Также объяснить, как включать и выключать приложение, перезагружать и т. п. Все данные сервера предоставлю. Ссылка на приложение: [url=https://cezerin.org/]https://cezerin.org/[/url] GitHub: [url=https://github.com/cezerin2]https://github.com/cezerin2[/url][/b]

    MongoDBNode.js
    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка текстового чата

    $100

    Добрый день. Мне нужен хороший, опытный и надёжный программист для разработки чата используя Node.JS + sockets. Требуется отличное знание JavaScript, HTML, CSS, Node.JS. Другие языки не предлагать. Макет самого чата готов в виде примера, писал сам (HTML, ...

    JavascriptHTMLCSSNode.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Плагин/скрипт быстрого заказа. CMS:NopCommerce. Поля: имя/тел/емайл

    Нужно сделать плагин быстрого заказа. CMS NopCommerce. Можно сделать на PHP. В карточке товара рядом с кнопкой КУПИТЬ должна быть кнопка "Купить в 1 клик". При нажатии на вторую кнопку должно появляться модальное окно с полями... В ...

    PHPКарточки товаров
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анонимный чат общения со случайными людьми

    Очень хочу сделать чат наподобие: https://nekto.me/chat/ Нужно добавить выбор местонахождения человека (страна, город). И еще возможность общения текстом, голосом, по видео (по тем же параметрам поиска).

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно сделать аналог сайта: OMEGLE.com (текст)

    Нужно сделать аналог сайта: OMEGLE.com — Только текстовой функционал, текстовое общение, вопросы. + Сделать звуковое оповещение при получении сообщений. + Всё должно быть в AJAX. + При всяких загрузках/коннектах адрес сайта должен оставаться таким же. Примерный дизайн есть (написан ...

    Ajax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сделать форму вывода информации на странице

    Есть сайт: ZAF.su В футере есть 4 пункта информации. В пункте "Универсальный магазин ZAF" нужно сделать вывод информации как в описаниях товаров например тут (на наешм же сайте): http://zaf.su/index.php?route=product/product&amp;product_id=182 (подпункты формы вывода информации: Описание, Характристики, Отзывы) Соответственно, нужно ...

    jQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавление и публикация объявлений

    $250

    Нужно сделать рабочую доску объявлений по продаже книг б/у. Реализовать это нужно на: ZAF.su/knigi Там есть примерный дизайн добавления самого объявления. Нужно довезти его до работоспособности. Схема такая: Посетитель заходит на сайт - ему нужно купить или ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доска объявлений по недвижимости

    $250

    Нужно сделать качественую, рабочую доску объявлений по недвижимости. Нужно интегрировать скрипт на сайт: ZAF.su/realty Доска объявлений задумывается с оплатой вип-объявлений. Нужно чтоб доска была простой и главное рабочей. Никаких других форумов и блогов не требуется. Желательно чтоб ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
glebasson
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
8 баллов
7 лет назад
Разработка текстового чата
Ответственный заказчик.Порой не внятно ставит задачу
Сначала подумал, что не очень, думал ничего не сделает... Потом смотрю, пишет, реально... Не ожидал! Разработал именно то, что мне нужно! Сделал даже немного больше, чем было в задании) В общем, класс, реал!!! Я доволен. Результат хороший, всё работает. Рекомендую данного разработчика! Сказал — сделал. Не то, что некоторые, пропадают со связи и фиг знает, где их искать. А Глеб, постоянно на связи, Скайп и т. п. Благодарности за отличную работу! Советую, рекомендую!!! :)
Ответный отзыв