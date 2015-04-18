Имею большой опыт по написанию дипломных ,курсовых работ.
Оплата услуг производится по факту,без аванса.
Языки программирования :С++,С,Pascal,Java.
Связь Skype Glebasson.
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
CSSHTMLJavaScriptNode.js
Сначала подумал, что не очень, думал ничего не сделает... Потом смотрю, пишет, реально... Не ожидал! Разработал именно то, что мне нужно! Сделал даже немного больше, чем было в задании) В общем, класс, реал!!! Я доволен. Результат хороший, всё работает. Рекомендую данного разработчика! Сказал — сделал. Не то, что некоторые, пропадают со связи и фиг знает, где их искать. А Глеб, постоянно на связи, Скайп и т. п. Благодарности за отличную работу! Советую, рекомендую!!! :)
Ответный отзыв
Ответственный заказчик.Порой не внятно ставит задачу
$7
10 баллов
10 лет назад
Классный специалист, отлично справился с поставленной задачей.
Ответный отзыв
Отзывчивый заказчик .Умеет чётко поставить цель для выполнения.Приятно работать.