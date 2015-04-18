glebasson

Глеб glebasson

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Имею большой опыт по написанию дипломных ,курсовых работ.

Оплата услуг производится по факту,без аванса.

Языки программирования :С++,С,Pascal,Java.

Связь Skype Glebasson.

Отзывы заказчиков

gilfanov
Зафар 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Разработка текстового чата
CSSHTMLJavaScriptNode.js
Сначала подумал, что не очень, думал ничего не сделает... Потом смотрю, пишет, реально... Не ожидал! Разработал именно то, что мне нужно! Сделал даже немного больше, чем было в задании) В общем, класс, реал!!! Я доволен. Результат хороший, всё работает. Рекомендую данного разработчика! Сказал — сделал. Не то, что некоторые, пропадают со связи и фиг знает, где их искать. А Глеб, постоянно на связи, Скайп и т. п. Благодарности за отличную работу! Советую, рекомендую!!! :)
Ответственный заказчик.Порой не внятно ставит задачу
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ozhiganov
Евгений 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Скомпилировать программу
Классный специалист, отлично справился с поставленной задачей.
Отзывчивый заказчик .Умеет чётко поставить цель для выполнения.Приятно работать.
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