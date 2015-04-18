Сначала подумал, что не очень, думал ничего не сделает... Потом смотрю, пишет, реально... Не ожидал! Разработал именно то, что мне нужно! Сделал даже немного больше, чем было в задании) В общем, класс, реал!!! Я доволен. Результат хороший, всё работает. Рекомендую данного разработчика! Сказал — сделал. Не то, что некоторые, пропадают со связи и фиг знает, где их искать. А Глеб, постоянно на связи, Скайп и т. п. Благодарности за отличную работу! Советую, рекомендую!!! :)