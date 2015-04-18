Скомпилировать программу

Прикладное ПОЗавершен8 заявок148 просмотров
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Нужно скомпилировать программу, опытному программеру делов на 5 минут

9 лет назад
ozhiganov
Евгений 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
glebasson
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$7
1 день
Классный специалист, отлично справился с поставленной задачей.
Отзывчивый заказчик .Умеет чётко поставить цель для выполнения.Приятно работать.
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