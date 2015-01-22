Установка плагина Google Сhrome

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Начиная с версии Google Сhrome 37 появился новый Secure Preferences файл, теперь 2 файла Secure Preferences и Preferences вместо одного.

Нужна установка расширения для Сhrome незаметно от пользователя. Для этого нужно вносить изменения в новый файл Secure Preferences.

Требуется человек который разбирается в вопросе Сhrome или Chromium и у которого уже есть готовое решение.

Либо поможет подсказать как правильно работать с данными файлами, как собрать верную защитную хеш сумму в них и тп.

Есть рабочий пример запакованный в .exe файл.

Бюджет ограничен.

9 лет назад
krbl
38 летАргентина
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
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