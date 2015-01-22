Установка плагина Google Сhrome

Нужно написать функцию/процедуру на Delphi для преобразования xml-файлов. Есть много xml-файлов, они не удобны для просмотра обычными пользователями (чаще всего в обычных браузерах просто xml теги показываются, без формата). Поэтому надо преобразовать в любой другой удобный формат ...
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Начиная с версии Google Сhrome 37 появился новый Secure Preferences файл, теперь 2 файла Secure Preferences и Preferences вместо одного.
Нужна установка расширения для Сhrome незаметно от пользователя. Для этого нужно вносить изменения в новый файл Secure Preferences.
Требуется человек который разбирается в вопросе Сhrome или Chromium и у которого уже есть готовое решение.
Либо поможет подсказать как правильно работать с данными файлами, как собрать верную защитную хеш сумму в них и тп.
Есть рабочий пример запакованный в .exe файл.
Бюджет ограничен.
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