GUI для приложения с готовой картинки

Необходимо расположить элементы на WPF форме, как показано на картинке.

Форма должна быть практически 1 в 1 (и по дизайну и по расположению элементов).

Нужна только форма, без реализации действий.

Желательно использовать стандартные элементы.

Пожалуйста, пишите ваш бюджет в предложениях. И если нужно использовать сторонние библиотеки, указывайте стоимость в комментариях.