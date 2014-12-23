Приложение на c# (wpf) с использованием пяти паттернов (шаблонов)

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Приложение на c# (wpf) с использованием пяти паттернов (шаблонов). Есть вопросы по цене, работе, срокам выполнения? Пишите, может быть договоримся.

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9 лет назад
malov
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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