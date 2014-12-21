Программирование на с++

Есть программа, написанная на Delphi (DevExpress/FastReport/FIBPlus). Приложение работает с базой Firebird, где хранит свои данные. Есть уже реализованные отчеты, нужны еще подобные 7 штук. Так же есть небольшой список исправлений по программе и отчетам. Оплата только через ...