Программирование на с++

Создать OCX для VB6, плюсом сам исходник на VB6. Одним файлом без дополнительных элементов и библиотек. Должен выглядеть так: - стандартное многостроковое текстовое поле, с возможностью редактирования - поддержка всех стандартных возможностей текстового поля, выделение, вставка, замена и ...
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Нужно написать три лабораторных работы и курсовую работу на языке С++. Одну из лабораторных до 24 декабря (включительно).Лабораторные подразумевают умение работать с графами, продемонстрировать понимание принципов программирования рекурсивных алгоритмов, умение работать с динамически выделяемой памятью, реализацию чтения данных из файла, продемонстрировать навыки программирования алгоритма Дейкстры с использованием стандартных структур данных.
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