Сетевое многопоточное приложение

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Нужно Сетевое многопоточное приложение.

Реализовать ЛЮБОЕ (или есть готовое) Сетевое многопоточное приложение: web-сервер, поисковый робот и т.д.

Средства реализации: С++, Posix Threads

срок 3-4 дня

9 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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