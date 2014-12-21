Создать OCX для VB6, плюсом сам исходник на VB6. Одним файлом без дополнительных элементов и библиотек. Должен выглядеть так: - стандартное многостроковое текстовое поле, с возможностью редактирования - поддержка всех стандартных возможностей текстового поля, выделение, вставка, замена и ...
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Нужно Сетевое многопоточное приложение.
Реализовать ЛЮБОЕ (или есть готовое) Сетевое многопоточное приложение: web-сервер, поисковый робот и т.д.
Средства реализации: С++, Posix Threads
срок 3-4 дня
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