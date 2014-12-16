Нужны 2 примера работы с richtextbox C# WPF

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Нужны 2 маленьких примера на C# WPF:

1. Получение данных из RichTextBox в List (аналог lst.AddRange(RichTextBox1.Lines);

2. Запись данных из IEnumerable в RichTextBox (аналог RichTextBox.Lines = lst.toArray().

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9 лет назад
Artamos
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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