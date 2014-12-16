Веб-портал работы с документами

добрый день.

Задача:

Разработать простой веб-портал, позволяющий небольшому коллективу обмениваться

документами и менеджерам проводить административный учёт. Необходимо выполнить

сервер-сайд, то есть процессы, задействующие системные ресурсы, исполняются по

максимальной возможности на сервере, а браузер получает минимальный статический

гипертекст. Для внедрения программного обеспечения использовать Линукс, язык Python (возможно Perl), в контексте веб-сервера

Apache, со всеми данными расположенными на том же физическом сервере в базе

данных MySQL. Если необходим Прокси сервер, можно использовать либо Apache, либо

Nginx.

не использовать РНР в любой прослойке системы.

Подробности в почту или в личном сообщении.

От Вас - кол-во часов в неделю которое можете выделить на проект, возможность общаться в скайпе голосом, примеры работ.

Преимущество фрилансерам из Украины