Знание теории (java)

Нужен человек со знанием теории java для ответа на несколько вопросов.

По моим прикидкам -- работы на 1 час.

Цена вопроса -- 1000 руб.

Например:

Какое утверждение верно? Выберите два правильных ответа.

- Все члены суперкласса наследуются подклассом.

- В Java оператор extends используется для задания наследования.

- Класс, в котором все члены объявлены как private, не может быть объявлен как public.

- Неизменяемый (final) класс может быть абстрактным.

- Подкласс не абстрактного класса может быть объявлен как abstract.