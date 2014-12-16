Написать компонент delphi

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Надо написать компонент на делфи - простой калькулятор с 4 действиями. Наследуется он от TGraphicControl, canvas отрисовывает кнопки. Задание простое, никаких подвохов нет. В процессе создания компонента использовать Codegear или Embarcadero Rad Studio. Сделать надо до 20 декабря. Свои вопросы, цены и сроки пишите в откликах.

Delphi
9 лет назад
OddOne
Даниил 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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