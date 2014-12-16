Разработка программы - проверка позиций в Яндекс и Google

Требуется написать программу которая будет сканировать позиции поисковых запросов для сайтов в ПС Яндекс и Google.

Принцип работы:

В программе будет возможность добавления сайта и запросов к нему.

Сайты и запросы будут храниться в XML файлах (один XML это один сайт и все его запросы и позиции).

В INI можно хранить список всех XML.

При запуске программы считываем все XML и выводим их в виде закладок например (закладка - УРЛ сайта).

В каждой закладке - список запросов и:

- позиции сайта за последние N апдейтов

- статистика запросов по Вордсстат в кавычках и без (собирается один раз)

- 3 дополнительные колонки: лучшие позиции (за все время), худшие (за все время), первоначальные (после первого сканирования)

Также необходимо учесть дополнительные настройки программы для работы через прокси-сервер, и возможные задержки между обращениями к поисковой системе.

Среда разработки: Delphi 7.

Компоненты: ICS.

От вас требуется помимо умения программировать еще и минимальное понимание работы поисковых систем, знать что такое куки, прокси серверы ну и интерес ко всему этому + умение исследовать и анализировать (пользоваться снифферами и прокси типа Вайршарка, Fiddler2 и т.п.).

Жду ваши предложения по реализации, срокам и цене.