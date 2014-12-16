Разработка программы - проверка позиций в Яндекс и Google

Высылаю программу фильтра Верхних частот для 5-го порядка, нужно переделать ее для фильтра 4-го порядка нижних частот, необходимые коэффициенты для конечного результата расчета программы я могу выслать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать программу которая будет сканировать позиции поисковых запросов для сайтов в ПС Яндекс и Google.
Принцип работы:
В программе будет возможность добавления сайта и запросов к нему.
Сайты и запросы будут храниться в XML файлах (один XML это один сайт и все его запросы и позиции).
В INI можно хранить список всех XML.
При запуске программы считываем все XML и выводим их в виде закладок например (закладка - УРЛ сайта).
В каждой закладке - список запросов и:
- позиции сайта за последние N апдейтов
- статистика запросов по Вордсстат в кавычках и без (собирается один раз)
- 3 дополнительные колонки: лучшие позиции (за все время), худшие (за все время), первоначальные (после первого сканирования)
Также необходимо учесть дополнительные настройки программы для работы через прокси-сервер, и возможные задержки между обращениями к поисковой системе.
Среда разработки: Delphi 7.
Компоненты: ICS.
От вас требуется помимо умения программировать еще и минимальное понимание работы поисковых систем, знать что такое куки, прокси серверы ну и интерес ко всему этому + умение исследовать и анализировать (пользоваться снифферами и прокси типа Вайршарка, Fiddler2 и т.п.).
Жду ваши предложения по реализации, срокам и цене.
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