Разработка модулей приложения для редактирования скриптов

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Разработка отдельных модулей для новой версии редактора BAT-скриптов Dr.Batcher. Подробности в аттаче.
Просьба: при отклике называть объем работы и компонент ТЗ, за который беретесь, сроки, суммы.
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