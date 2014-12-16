Разработать Конфигуратор одежды

Нужен человек со знанием теории java для ответа на несколько вопросов. По моим прикидкам -- работы на 1 час. Цена вопроса -- 1000 руб. Например: Какое утверждение верно? Выберите два правильных ответа. - Все члены суперкласса наследуются подклассом. - В Java ...
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