Софт для DLE

Работаю с сайтами на этом движке. И мне нужна прога для парсинга с одного сайта на другой. У всех сайтов одинаковые настройки (дополнительное меню, поля поностей и т.д.) ..............либо отредактировать двиг, который бы через определенный интервал времени обращался в сайту и парсил новости с категорий и чтобы не дублировались материалы.

Вот такой простенький скрипт.